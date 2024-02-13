На посаді головуючого 107-ю бригадою ТрО полковник Андрій Цісак був з 2021 року

Командира 107-ї бригади ТрО Чернівецької області Андрія Цісака перевели в інший підрозділ. Це пов’язано з оновленням Сил оборони і безпеки України та кадровими змінами в Силах територіальної оборони. Полковник Андрій Цісак керував бригадою з 2021 року.

Про переведення командира Андрія Цісака повідомили на офіційній сторінці 107-ї бригади ТрО в Facebook.

«На даний час за рішенням Президента України відбуваються оновлення Сил оборони і безпеки України. Вже було здійснено ряд кадрових змін і в Силах територіальної оборони, а саме зміна командувача Сил територіальної оборони, командувача РУ «Захід» Сил територіальної оборони та командирів бригад територіальної оборони, що своєю чергою не оминуло і 107 обр ТрО. Так 12 лютого 2024 бригада отримала наказ відповідно до якого полковник Андрій Цісак продовжить проходити військову службу в іншому підрозділі», – повідомили в представництві 107-ї бригади ТрО.

107 бригада ТрО в Чернівецькій області була створена 1 березня 2018 року. Військовослужбовці 107 ОБр ТрО брали участь у захисті країни від агресора на території Сумської, Харківської, Донецької областей. Спільно з Силами оборони, звільняли ряд населених пунктів на Ізюмському напрямку. 4 грудня 2022 року, на передодні Дня ЗС України, за мужність та героїзм військовослужбовців, бригада отримала свій бойовий прапор. З 2018 по 2021 рік керував бригадою полковник Андрій Олійник. З 2021 року було призначено на посаду командира полковника Андрія Цісака. Хто очолить командування – наразі не відомо.