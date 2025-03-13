В області такий проєкт реалізовують вперше

В Чернівецькій обласній дитячій лікарні для маленьких пацієнтів, які хворіють на важкі захворювання і потребують постійного перебування в медзакладі, відкрили «Школу героїв». В медзакладі для цього виділили окреме приміщення, де навчатимуться діти.

«Школа супергероїв» – це державна установа, яка постійно працюватиме на базі Чернівецької обласної дитячої лікарні. Такий проєкт в області організовують вперше, повідомили в Чернівецькій ОВА в четвер, 13 березня.

«Наразі проєкт “Школа Супергероїв” здійснює підготовку до відкриття освітнього простору в дитячій обласній лікарні. Вже виділено приміщення, яке відремонтують і де навчатимуть пацієнтів», – зазначили в обласній адміністрації.

Ремонт кімнати для навчання фінансуватимуть з державного бюджету. Додамо, що «Школа супергероїв», як державна установа функціонує з 2021 року, створена Кабінетом Міністрів України та працює під патронатом першої леді України Олени Зеленської. У ній навчаються діти, які змушені проходити лікування в стаціонарі або реабілітацію.

«Основна мета такої школи – реалізувати право на освіту маленьких пацієнтів лікарень, створити умови для їх навчання та розвитку», – йдеться у повідомленні.