У Чернівцях оголосили дати проведення осінніх канікул в навчальних закладах міста. В управлінні освіти зазначили, що кожна школа зможе самостійно обирати, чи проводити канікули, чи відмовитися від них, і таким чином зробити зимові канікули довшими.

За інформацією, яку надали в управлінні освіти, осінні канікули в середніх навчальних закладах розпочнуться з 27 жовтня і триватимуть по 2 листопада 2025 року включно.

Водночас військово-спортивний ліцей не матиме канікул восени, зважаючи на специфіку закладу. Проте його учні матимуть довші зимові канікули.

Зимові канікули у більшості закладів загальної середньої освіти розпочнуться 24 грудня 2025 року і триватимуть до 6 січня 2025 року.