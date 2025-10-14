Молоді фахівці не хочуть працювати у школах через низькі зарплати

Впродовж 10 останніх років загальна кількість вчителів, які викладають окремі предмети, скоротилася з 284 тис. до 227 тис., тобто на 19,7%. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, пише «Освіта.ua».

Він наголосив на необхідності підвищення заробітних плат в галузі середньої освіти, зокрема, молодим вчителям.

«Кількість вчителів у віці до 30 років зменшилась катастрофічно – з 48 953 до 22 045, тобто більше ніж вдвічі. Кількість вчителів до 40 років впала теж з 61 872 до 49 005 або на 20%. Частка вчителів без категорії (це збільшого молоді люди, яким є куди рости) за 10 років знизилася в півтора рази – з 12 до 8%. При цьому частка спеціалістів вищої категорії зросла на 10% – до 47%», – навів статистику народний депутат.

Як зазначив Сергій Бабак, відносно стабільними залишилися вікові категорії 51-60, а кількість вчителів пенсійного віку навіть трохи зросла. За його словами, школа потребує молодих талановитих вчителів, інакше вже за пять-десять років доведеться реанімувати освітню систему.

«Висновок один: зарплатна політика має стимулювати молодих людей, забезпечувати їм гідну оплату праці і впевненість у завтрашньому дні. При чому це треба робити не протягом 10-20 років, коли молодий вчитель вже не один раз встигне розчаруватися у професії і піде із закладу освіти, а просто зараз, з першого дня його роботи. В іншому випадку, коли старше покоління залишить школу, не буде нікого їм на заміну. Три “мінімалки” на старті – те, з чого ми маємо почати вже з наступного року», – наголосив голова освітнього комітету.