Сполучені Штати Америки лишають за Україною рішення про конфігурацію майбутньої перемоги, однак чекають на встановлення «справедливого та стійкого» миру. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє «Європейська правда».

Блінкен заявив про готовність Вашингтона до того, Київ сам визначатиме обриси завершення російсько-української війни.

«Ми підтримаємо те рішення про майбутнє України, яке ухвалять українці. Але ми всі маємо щиру зацікавленість у тому, щоби це був справедливий мир і стійкий мир», – заявив Блінкен.

За його словами, «справедливий» означає таку мирну домовленість, яка відповідатиме принципам Статуту ООН. Водночас, будь-які територіальні поступи агресору він вважає несумісними з цим підходом.

«Фундаментально суперечитиме інтересам будь-якої країни той варіант, якщо агресор зможе силою відстояти (окуповану) територію. Бо в цьому разі кожен агресор зробить висновок: то якщо Росія може цього досягти – то і ми зможемо цього досягти. Це – шлях до світу заповненого конфліктами», – пояснив свою категоричність Блінкен.

Крим, на переконання США та міжнародного права, також є українською територією, яка не має лишитися у агресора.

«Стійкий мир означає такий, коли ми зробимо все можливе, щоби Росія не могла просто повторити те саме. За рік чи за п’ять. Це означає, зокрема, що Україна здатна стримувати агресора, а якщо потрібно – то й захиститися від агресії», – додав Ентоні Блінкен.

Дмитро Кулеба, що сидів поруч, підтвердив, що Україна сприйме лише таку перемогу, що означатиме повне відновлення територіальної цілісності.