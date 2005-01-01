В Дрогобичі поліцейські затримали чоловіка, який погрожував ножем продавчині магазину

Чоловік погрожував знайомій продавщині ножем

Подія сталася у неділю, 1 квітня, у одному з дрогобицьких магазинів. У поліцію близько 19:40 надійшла інформація про те, що в одному із магазинів спрацювала «тривожна кнопка». Правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував ножем продавчині магазину.

Затриманий – раніше судимий 40-річний місцевий мешканець. Як з’ясувалося, чоловік прийшов у магазин, де працювала його 38-річна знайома. Він влаштував сварку, під час якої нецензурно лаявся і погрожував продавчині ножем.

Як повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини, у чоловіка вилучили та скерували на експертизу кухонний ніж, викрутку та шприц, наповнений безбарвною рідиною.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводиться досудове розслідування.