Сільвіо Берлусконі – італійський політик, колишній прем'єр-міністр Італії

86-річний колишній прем'єр-міністр Італії та лідер партії Forza Italia Сільвіо Берлусконі – хворий на лейкемію. Інформацію, яку раніше поширили ЗМІ, 7 квітня підтвердив особистий лікар Берлусконі, повідомляє The Guardian.

Напередодні політика госпіталізували до міланської лікарні Сан-Раффаеле, де він проходить лікування від легеневої інфекції. За словами лікаря, інфекція є частиною хронічного гематологічного захворювання, носієм якого Берлусконі був протягом деякого часу: хронічної мієломоноцитарної лейкемії. Наразі політик добре реагує на хіміотерапію і лікування легеневої інфекції.

У 2016 році Берлусконі госпіталізували через серцеву недостатність і зробили йому операцію на серці. Через три роки Берлусконі знову потрапив до лікарні з нирковими коліками, а в 2020 році в нього діагностували коронавірус і двосторонню пневмонію. Наступного року він знову захворів на Covid-19.

Сільвіо Берлусконі – італійський політик, колишній прем'єр-міністр Італії. Один із найзаможніших медіамагнатів в Італії. Власник контрольного пакету акцій холдингу Fininvest, який об'єднує приблизно 150 компаній, що діють практично у всіх сферах життя італійців. Був власником ФК «Мілан» з 1986 до 2017 року. Обіймаючи посаду прем'єр-міністра, він не раз зустрічався з президентом РФ, а сам Путін називав Берлусконі своїм другом і союзником.

Сільвіо Берлусконі підтримував дружні стосунки з Путіним навіть після завершення своєї каденції на посаді прем'єра. У вересні 2015 року Берлусконі відвідав окупований Росією Крим, де пробув кілька днів і мав «приватну зустріч» із Путіним, за що на три роки став нев'їзним до України.

У жовтні 2022 року Берлусконі заявив законодавцям, що президент України Володимир Зеленський підштовхнув Путіна до «нескінченної війни». Речник українського МЗС Олег Ніколенко, у відповідь на слова Берлусконі, порадив тому «почати відкрито цілувати руки Путіна» [у 2010 році, під час офіційної церемонії в присутності телекамер Берлусконі цілував руки лівійському диктатору Муаммару Каддафі, аби продемонструвати свою лояльність].

В розпал війни з Україною та на фоні зіпсованих стосунків із Заходом, Путін привітав з Новим 2023 роком лише трьох політиків з ЄС: Орбана, Шрьодера і Берлусконі. Судячи з публікації газети La Presse, один з найвідоміших італійських політиків розповів однопартійцям, що під час війни обмінювався з російським президентом Володимиром Путіним подарунками у вигляді ящика горілки та пляшок вина, а також «приємними листами».