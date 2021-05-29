Яна Кривошея востаннє виходила на зв’язок 2 травня

Українську альпіністку Яну Кривошею, яка безслідно зникла на початку травня в горах Туреччини, знайшли мертвою поруч з вершиною гори Геїксеврісі. Востаннє вона виходила на зв’язок 2 травня.

Як повідомив Український портал Туреччини, альпіністка Яна Кривошея, яку шукали майже місяць, могла загинути, впавши зі стрімких скель.

«Протягом декількох тижнів її шукали різні команди рятувальників як місцевих, так і українських. Проте тіло вдалося знайти лише 28 травня під час аерофотозйомки розвідувальним літаком жандармерії», – сказано в повідомленні.

Тіло загиблої української альпіністки Яни Кривошеї дістали зі скель і направили в Інститут судової медицини, де фахівцям належить встановити точну причину смерті.

Зникнення одеситки Яни Кривошеї в Туреччині: що відомо

Українська альпіністка з Одеси Яна Кривошея безслідно зникла в горах Туреччини на початку травня. Дівчина повинна була повернутися з Туреччини 10 травня рейсом, на який вона заздалегідь купила квиток, пише «Фокус».

42-річна Яна Кривошея приїхала в Анталію з України для занять альпінізмом 1 травня. Спортсменка піднялася на гору Геїксіврісі висотою 1715 метрів. 2 травня дівчина відправила своїй матері повідомлення «Я на вершині», після чого не виходила на зв'язок, пише «Сегодня».

Востаннє телефон альпіністки був у мережі 4 травня в районі міста Манавгат, і ці ділянки гір рятувальники відразу ж обстежили, але українку не знайшли. У горах в районі Анталії рятувальники знайшли намет Кривошеї: частина її речей була на місці, але були відсутні два рюкзаки.

Пошуково-рятувальну операцію місцева влада розгорнула і в самому місті Манавгат, оскільки правоохоронці розглядали версію, що українська альпіністка Яна Кривошея могла зникнути не в горах, а саме у населеному пункті.