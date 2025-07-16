У Глибоцькій громаді на Буковині заборонили їздити вночі на мотоциклах, мопедах та скутерах. Рішення про це прийняли на виконкомі Глибоцької селищної ради 15 липня. Таким чином хочуть уникнути зайвого шуму під час повітряних тривог.

Заборона діятиме з 22:00 до 8:00 щодня й стосується мотоциклів, скутерів, моторолерів та іншого двоколісного транспорту, рівень шуму яких перевищує санітарні норми. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Глибоцької громади.

«Під час повітряних тривог і атак безпілотниками типу "шахед" будь-який зайвий шум може заважати вчасно зреагувати або навіть дезорієнтувати. Гучний транспорт порушує спокій мешканців, особливо вразливих категорій – дітей, літніх людей, родин військових», – йдеться у дописі.

Також цілодобово заборонили рух мототранспорту, в яких несправна вихлопна система або які мають глушники, що підсилюють шум. За інформацією громади, поліція буде проводити перевірки ввечері та вночі, а також реагувати на звернення місцевих жителів щодо порушень.

Додамо, що це не перші випадки, коли в громадах забороняють їздити на мотоциклах чи мопедах вночі. У 2022 році відповідну заборону прийняли низка громад з Київської області. У 2024 році відповідні заборони ввели в прикордонних з Росією областях, зокрема в Полтавській.