Проект реалізували за підтримки іноземних благодійників

В Чернівцях встановили автоматичні дефібрилятори. Спеціальні бокси, в яких розміщена медична апаратура, поставили на 11 локаціях. При потребі працівники установ, в яких розміщені дефібрилятори, зможуть оперативно скористатися ними і врятувати життя людини ще до приїзду бригади швидкої допомоги.

Пристрої поставили в найбільш людних місцях – це міський ринок, Чернівецька міська рада, стадіон, мистецько-культурні центри ім. І. Миколайчука та «Садгора», а також Літній театр. Кілька дефібриляторів розмістили в закладах освіти.

«Вони стануть у пригоді, якщо у людини зупиняється серце й необхідно терміново провести серцево-легеневу реанімацію. Працівники цих закладів пройшли навчання з базової підтримки життя, тож у випадку чого готові допомогти», – повідомили в Чернівецькій міській раді.

Дефібрилятори встановили за такими адресами:

Чернівецька міська рада (Центральна площа, 1)

Департамент соціальної політики (Героїв Майдану,176)

Калинівський Ринок (Калинівська, 13)

Гімназія №7 (Руська, 257)

Ліцей №13 (Південно-Кільцева, 17)

ЗОШ №31 (Дібровецька, 5А)

Ліцей №19 (Стефюка, 5)

Стадіон «Олімпія» (Воробкевича, 6)

Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука (Головна, 140)

Культурно-мистецький центр «Садгора» (Підкови, 3)

Літній театр (Садова, 1аА).

У Чернівецькій міській раді зазначили, що проект з встановленням автоматичних дефібриляторів реалізували за допомогою іноземних благодійників. Зокрема, пристрої надав польський Фонд Міжнародної Солідарності. А представники філії Асоціації «Лікарі світу» в Україні провели тренування для працівників комунальних установ, як правильно ними користуватися і проводити дефібриляцію.