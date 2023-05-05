В громадських місцях Чернівців встановили автоматичні дефібрилятори
Їх поставили в міській раді, на центральному стадіоні, ринку, Літньому театрі та в школах
В Чернівцях встановили автоматичні дефібрилятори. Спеціальні бокси, в яких розміщена медична апаратура, поставили на 11 локаціях. При потребі працівники установ, в яких розміщені дефібрилятори, зможуть оперативно скористатися ними і врятувати життя людини ще до приїзду бригади швидкої допомоги.
Пристрої поставили в найбільш людних місцях – це міський ринок, Чернівецька міська рада, стадіон, мистецько-культурні центри ім. І. Миколайчука та «Садгора», а також Літній театр. Кілька дефібриляторів розмістили в закладах освіти.
«Вони стануть у пригоді, якщо у людини зупиняється серце й необхідно терміново провести серцево-легеневу реанімацію. Працівники цих закладів пройшли навчання з базової підтримки життя, тож у випадку чого готові допомогти», – повідомили в Чернівецькій міській раді.
Дефібрилятори встановили за такими адресами:
- Чернівецька міська рада (Центральна площа, 1)
- Департамент соціальної політики (Героїв Майдану,176)
- Калинівський Ринок (Калинівська, 13)
- Гімназія №7 (Руська, 257)
- Ліцей №13 (Південно-Кільцева, 17)
- ЗОШ №31 (Дібровецька, 5А)
- Ліцей №19 (Стефюка, 5)
- Стадіон «Олімпія» (Воробкевича, 6)
- Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука (Головна, 140)
- Культурно-мистецький центр «Садгора» (Підкови, 3)
- Літній театр (Садова, 1аА).
У Чернівецькій міській раді зазначили, що проект з встановленням автоматичних дефібриляторів реалізували за допомогою іноземних благодійників. Зокрема, пристрої надав польський Фонд Міжнародної Солідарності. А представники філії Асоціації «Лікарі світу» в Україні провели тренування для працівників комунальних установ, як правильно ними користуватися і проводити дефібриляцію.