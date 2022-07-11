Автомобілі передадуть прикордонникам на схід та південь

До Львова доставили 23 автомобілі, які закупили благодійники з Іспанії. Це 4 пікапи та 19 реанімобілів із медичним вантажем, їх скерують прикордонникам на схід та південь України. Машини обладнані дефібрилятором, кардіомоніторами та іншим медичним обладнанням, яке дозволяє надати першу невідкладну допомогу, а також містять медикаменти, зокрема антибіотики, хірургічні прилади, дезінфікуючі засоби.

«Машини розподілили між кількома силовими структурами. Левова доля автівок для перевезення хворих та поранених посилить прикордонне відомство, якому цього разу призначено 22 авто – 19 отримано сьогодні, ще три "швидкі" прибудуть незабаром. "Швидкі" приїхали не порожні, а завантажені лікарськими засобами, засобами зв’язку, оргтехнікою», – повідомили у ДПСУ.

Автівки у понеділок, 11 липня, передали Західному міжрегіональному управлінню Держприкордонслужби. Звідси їх скерують у гарячі точки.

23 автомобілі купили за кошти клієнтів одного з найбільших банків Іспанії КайшаБанк Груп, які відгукнулись на заклик підтримати українських захисників. Директор соціального відділення банку Рауль Маркета зазначив, що загалом українським воїнам передадуть 75 машин.

«Вся наша група від початку працює, щоб допомогти українцям у різний спосіб. Для допомоги Україні ми накопичили більше ніж 10 млн євро, прийняли понад 500 біженців в Іспанії та більше ніж 40 людей, які потребували медичної допомоги, а також придбали 200 тисяч коробок ліків. Ми дуже раді допомогти, наші волонтери і надалі допомагатимуть усім, що потрібно», – наголосив Рауль Маркета.

Начальник Західного міжрегіонального управління Держприкордонслужби Віктор Бабюк зазначив, що раніше іспанці передали прикордонникам 21 реанімобіль.