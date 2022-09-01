Лікарі реанімували хлопчика після 10-хвилинної зупинки серця

Закарпатські медики відновили серцебиття шестирічному хлопчику після 10-хвилинної зупинки. Дитина випадково впала у двометрову водойму неподалік свого будинку у Хусті. Під водою хлопчик пробув кілька хвилин і на момент прибуття «швидкої» у нього вже було відсутнє серцебиття. Однак лікарям вдалося реанімувати хлопчика і відновити серцебиття. Зараз шестирічний пацієнт перебуває під опікою медиків, однак його стан і далі є важким.

Як повідомили у прес-службі Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги інцидент стався ввечері середи, 31 серпня, у Хусті. Виклик про утоплення 6-річного хлопчика медики отримали о 16:06. У прес-службі центру екстреної медичної допомоги ZAXID.NET уточнили, що хлопчик разом з іншими дітьми грався на подвір’ї біля приватного будинку, у якийсь момент дитина впала у штучну водойму глибиною близько двох метрів. На момент прибуття «швидкої» хлопчика вже дістали з води. Дитина не дихала і пробула під водою кілька хвилин.

«Бригада № 1001 у складі лікаря Михайла Алексика, фельдшерки Світлани Лендєл та водія Степана Павлика вже за лічені хвилини була на місці події. За словами очевидців, дитина знаходилась під водою тривалий час. Хлопчик не дихав, серцебиття не прослуховувалось. Медики негайно приступили до серцево-легеневої реанімації. Через 10 хвилин серце дитини запрацювало і дихання відновилося. Бригада «швидкої» транспортувала хлопчика до медзакладу», – йдеться у повідомленні медиків.

За словами заступника медичного директора Хустської районної лікарні Олександр Нікітіна, зараз стан дитини стабільно важкий. Хлопчик перебуває у реанімаційному відділенні у глибокій комі на апараті штучної вентиляції легень. Медики лікарні роблять все можливе для порятунку дитини.

У Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги наголошують, що першу допомогу при утопленні потрібно надавати негайно: серцево-легеневу реанімацію треба проводити до приїзду медиків, оскільки при вчасно наданій допомозі шанси на життя та повноцінне відновлення потерпілого збільшуються у рази.