Інцидент стався поблизу міського озера у Коломиї

У Коломиї 14-річний хлопець стрибнув із дамби в річку Прут і загинув. Інцидент стався поблизу озера імені Шевченка, коли підліток відпочивав з друзями на березі. Про його можливе утоплення повідомили інші відпочивальники, які побачили, що дитина пірнула у воду та зникла. Тіло неповнолітнього з річки дістали рятувальники. Поліція з’ясовує обставини трагічного випадку.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, виклик про можливе утоплення 14-річного хлопця у річці Прут у Коломиї рятувальники отримали ввечері четверга, 25 серпня. На місці з’ясувалося, що хлопець стрибнув у воду із дамби і не винирнув.

«25 серпня о 16:44 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на міському озері в Коломиї,14-річний хлопець стрибнув з дамби і не винирнув. О 19:48 рятувальники знайшли тіло юнака», – йдеться у повідомленні.

Тіло дитини транспортували на берег та передали поліцейським. У прес-службі поліції Івано-Франківської області ZAXID.NET повідомили, що хлопець відпочивав на березі разом з друзями, про його можливе утоплення повідомили інші відпочивальники, які побачили, що дитина пірнула у воду та зникла.

Наразі тіло 14-річного мешканця Коломиї направили на експертизу, попередньо встановлено, що смерть хлопця настала внаслідок утоплення. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з приміткою нещасний випадок).