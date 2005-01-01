В Індії в автомобільній аварії загинула українка

Автомобіль з туристами перекинувся на автостраді

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 10:534270

До теми

В Індії в автомобільній аварії загинула українка
фото скріншот відео
Жінка поверталася із Тадж Махалу

Унаслідок ДТП в індійському місті Матхура загинули двоє людей. Серед померлих є громадянка України. Про це повідомляє Deccan Chronicle.

«Двоє людей загинули, зокрема громадянка України, на Ямуна-Австостраді в Матхура у понеділок», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, інцидент стався після того, як машина, в якій, зокрема, були і дві українки, поверталася до Делі після відвідин Тадж Махалу. Водій втратив контроль над машиною, і автомобіль перекинувся на автостраді.

Водій загинув на місці. Українка померла дорогою до лікарні , ще двох жінок госпіталізували з травмами.

The Times of India зазначає, що померлу українку звали Богдана Кобалова, а одну з госпіталізованих жінок – Марія Ігнатенко.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

В Індії звільнили українських моряків, яких звинувачували у перевезенні зброї ZAXID.NET
У Словаччині в ДТП постраждали дев'ятеро українців ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук