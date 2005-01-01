В Індії в автомобільній аварії загинула українка

Жінка поверталася із Тадж Махалу

Унаслідок ДТП в індійському місті Матхура загинули двоє людей. Серед померлих є громадянка України. Про це повідомляє Deccan Chronicle.

«Двоє людей загинули, зокрема громадянка України, на Ямуна-Австостраді в Матхура у понеділок», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, інцидент стався після того, як машина, в якій, зокрема, були і дві українки, поверталася до Делі після відвідин Тадж Махалу. Водій втратив контроль над машиною, і автомобіль перекинувся на автостраді.

Водій загинув на місці. Українка померла дорогою до лікарні , ще двох жінок госпіталізували з травмами.

The Times of India зазначає, що померлу українку звали Богдана Кобалова, а одну з госпіталізованих жінок – Марія Ігнатенко.