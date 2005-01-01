У Словаччині в ДТП постраждали дев'ятеро українців

Внаслідок дорожньої аварії люди дістали легкі та середні травми

СвітКатерина Чурилова, 24 грудня4020

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У Словаччині в ДТП постраждали дев'ятеро українців
фото SME
Українці поверталися додому

У суботу, 23 грудня, в Словаччині автобус з українцями потрапив у ДТП. Про це повідомляє KarpatNews з посиланням на словацькі ЗМІ.

Так, в передмісті Кошице зіткнулися мікроавтобус Renault Master та легковий автомобіль Suzuki Ignis. У мікроавтобусі (з номерами польській реєстрації) перебувало дев’ятеро пасажирів –громадян України, які поверталися додому.

Зазначається, що учасники ДТП отримали травми легкої та середньої важкості.

ДТП сталася в передмісті Кошице, фото SME

Згідно із інформацією словацьких правоохоронців, аварія сталася через те, що водій мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху, де і сталося зіткнення з Suzuki.

Нагадаємо, у листопаді внаслідок зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter з вантажівкою в Словаччині загинули двоє українців. Це були закарпатці, які на мікроавтобусі поверталися з роботи у Чехії додому. Вантажівка їхала їм на зустріч, на ній перевозилося електромеханічне обладнання.

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