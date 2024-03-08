Громадяни Індії, які яких вдалося заманити, проходили бойову підготовку та прямували на військові бази

В Індії викрили велику мережу торгівлі людьми, в якій молодим чоловікам пропонували вирушити до Росії працювати «помічниками» в армії, а потім змушували їх брати участь у війні проти України. Про це пише Reuters із посиланням на Центральне бюро розслідувань Індії.

Як повідомляється, наразі відомо, що за цією схемою в Росію було відправлено близько 35 індійських громадян. Громадяни Індії, які яких вдалося заманити, проходили бойову підготовку та прямували на військові бази «в зоні російсько-української війни всупереч їхньому бажанню».

Щонайменше двоє чоловіків загинули на російсько-українському фронті. Одну з цих смертей офіційно підтвердило посольство Індії в Росії.

«Індійські громадяни, які стали жертвами торгівлі людьми, були навчені бойовим діям і направлені на передові бази в зоні російсько-українського конфлікту проти їхньої волі», – йдеться у матеріалі.

Торговці людьми, які діють у кількох штатах Індії, заманювали людей до Росії за допомогою соціальних мереж і місцевих агентів.

Правоохоронці провели обшуки в низці місць, зокрема в Нью-Делі та Мумбаї, унаслідок яких було вилучено 50 млн рупій (605 тис. доларів США), а також деякі документи та електронні записи. Також повідомляється про затримання деяких підозрюваних для допиту.