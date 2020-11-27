Ключового іранського вченого-атомника Мохсена Фахрізаде вбили поблизу Тегерана

Поблизу столиці Ірану – Тегерану в результаті нападу у п’ятницю, 27 листопада, було вбито провідного фізика-ядерника країни Мохсена Фахрізаде. Інцидент підтвердило міністерство оборони країни, інформує «Голос Америки».

Низка іранських високопосадовців вже звинуватила у вбивстві науковця Ізраїль та США. За даними відомства, на автомобіль Фахрізаде напали «терористичні елементи». Виникла перестрілка між нападниками та охоронцем Фахрізаде, вчений отримав серйозні поранення і згодом помер у лікарні.

Іранські інформаційні агентства повідомляють, що нападники кинули в його машину бомбу, а потім почали стріляти з вогнепальної зброї. Фахрізаде помер у лікарні після нападу в окрузі Дамаванд.

Відповідальність за напад поки на себе ніхто не взяв. Водночас декілька іранських високопосадовців заявили, що, на їхню думку, за вбивством стоїть Ізраїль. Також один із радників верховного лідера Ірану і кандидат у президенти Ірану Хоссейн Дехган заприсягнув помститися та натякнув, що перед завершенням своєї каденції президент США Дональд Трамп намагається розв’язати повномасштабну війну.

Західні спецслужби розглядають Фахрізаде як натхненника іранської програми ядерної зброї. Деякі дипломати навіть називали його батьком «іранської бомби». У 2018 році прем’єр Ізраїля Беньямін Нетаньягу заявляв, що вчений є керівником усього ядерного проєкту Тегерану.

Також варто нагадати, що у січні 2020 року американські військові вбили іранського генерала Касема Сулеймані, який був одним із найвпливовіших силовиків країни. Це спричинило загострення ситуації на Близькому Сході. Зокрема, саме під час обстрілів Іраном американських військових баз було збито літак Boeing-777 «Міжнародних авіаліній України». Тегеран після цього також оголосив про відмову від обмежень на збагачення урану, передбачених угодою від 2015 року про відмову від розробки ядерної зброї в обмін на зняття деяких економічних санкцій.

Зазначимо, що у період з 2010 по 2012 роки вбили чотирьох іранських вчених-ядерників, й Іран звинуватив Ізраїль у співучасті у вбивствах.