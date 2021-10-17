На мітинг зібралися близько 50 представників ветеранських та правих організацій

Близько півсотні представників ветеранських та правих організацій влаштували в Ірпені Київської області протестну акцію після того, як в місті двоє ромів побили ветерана АТО Павла Поліщука.

Мітинг розпочався почався 17 жовтня близько 15:00 на одній із вулиць Ірпеня, повідомляє поліція. До неї долучилися близько 50 осіб, «які висловлюють свою позицію щодо діяльності осіб однієї із народностей на території міста». Громадську безпеку під час заходу забезпечував посилений наряд поліції, а також спецпризначенці. На місце також прибуло керівництво поліції Київщини.

Колона вирушила за адресою проживання одного із підозрюваних. «Еспресо» пише, що протестувальники обмежилися виступами, фаєрами, скандуванням гасел та написами на огорожі. Після цього вони пішли до Ірпінської міської ради.

Інцидент трапилася 15 жовтня біля однієї із кав'ярень в Ірпені. Тоді поліцейські розповіли, що двоє осіб ромської народності 16 та 17 років побили 22-річного чоловіка. Як повідомив Андрій Медведько (допис наразі не доступний для перегляду у Facebook), потерпілий – ветеран АТО Павло Поліщук. З його слів, роми напали на чоловіка без жодних причин. Він також заявив, що нападників відпустили невдовзі після затримання.

Речниця поліції Київщини Ірина Прянишникова в коментарі «Суспільному» розповіла, що за цим фактом вже відкрита справа. Зокрема, правоохоронці просили потерпілого зв'язатися з ними, щоб отримати більше інформації щодо цього випадку.

Як повідомляє ТСН, Павло Поліщук воював на Донбасі в складі Добровольчого українського корпусу «Правий сектор».