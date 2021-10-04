Як видно на відео, нападники били чоловіка навіть ногами

На Волині у селищі Торчин четверо чоловіків побили військового. Це сталось у неділю, 3 жовтня. За словами очевидців, нетверезі чоловіки почали агресивно спілкувались з військовим, який говорив по телефону. Опісля почали наносити йому удари. Всіх причетних до цього інциденту поліція знайшла за гарячими слідами, на них склали адмінпротоколи. Перед побитим військовим вони привселюдно вибачились.

Відео з місця інциденту опублікувала у Facebook місцева мешканка Іванка Улітовська у неділю, 3 жовтня, близько 21:00. За її словами, військововий розмовляв по телефону, коли до нього підійшли кілька нетверезих чоловіків і почали з ним агресивно спілкуватись.

«Чоловік попросив у них просто відійти, а у відповідь отримав тяжкі тілесні ушкодження. На зупинці і біля супермаркету "Сім23" було багато людей, які є свідками цього жахіття і які, звичайно, стали на захист бідної людини, але "місцевих бійців" миттєво стало багато. Ми викликали поліцію і швидку медичну допомогу, бо в чоловіка все обличчя було в крові. Наші "місцеві каратисти" миттєво зникли», – написала жінка.

Поліцейські встановили особи чотирьох нападників. Усім їм від 20 до 25 років. Уже наступного дня, 4 жовтня, вони попросили вибачення у військового та привселюдно розкаялись у присутності місцевих жителів. Потерпілий, якого поліція також змогла знайти через день після інциденту, відмовився писати заяву про побиття. Свою відмову мотивував тим, що ні до кого не має претензій.

Згодом відеозапис з вибаченнями компанії хуліганів опублікували на сторінці УНСО Волинь. На відео видно, як четверо молодиків стають на коліна та обіцяють, що таких випадків більше не повториться.

На всіх хуліганів правоохоронці оформили адмінпротоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Санкція статті передбачає штраф, громадські або виправні роботи чи навіть арешт.