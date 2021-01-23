Міноборони Іспанії розпочало внутрішнє розслідування, щоб з'ясувати, чи його посадовці не порушили національний план вакцинації від коронавірусу, отримавши першу дозу вакцини в обхід черги. Про це повідомляє AP.

Розслідування розпочате у зв'язку з повідомленням ЗМІ, що нещодавно керівник штабу генерал Мігель Анхель Вілларроя та кілька інших високопоставлених офіцерів збройних сил Іспанії отримали першу дозу вакцини проти хвороби Covid-19.

В Іспанії вищим посадовим особам та іншим чиновникам не надано пільгового доступу до вакцинації – на відміну від інших європейських країн, де високопосадовці були одними з перших, хто отримав дозу вакцини, щоб заохотити представників громадськості слідувати їх прикладу.

Наразі жителі будинків для літніх людей та їх персонал, а також медичні працівники першої лінії визнані як пріоритетна група у національному плані вакцинації.

Цього тижня Міністерство охорони здоров’я Іспанії оголосило, що наступною групою в черзі на вакцинацію стануть особи старше 80 років. Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила у п'ятницю, що Збройні сили мають власний план здійснення щеплень.