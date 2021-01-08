Двох посадовців Варшавського медичного університету, де поза чергою вакцинували від коронавірусу низку знаменитостей, звільнили після скандалу. Відомі поляки отримали вакцину позачергово попри те, що її мали отримувати насамперед лікарі, а інші групи населення зможуть реєструватися на вакцинацію лише з 15 січня.

7 січня посаду втратила канцлерка університету Малгоржата Рейник, а до того – керівниця медичного центру Єва Тжепал, інформує RMF 24.

Наразі на вимогу міністра охорони здоров’я Польщі Адама Недзельського проходить аудит, який повинен з’ясувати, чи вакциновані знаменитості мали право отримати вакцину на цьому етапі, оскільки перші вакцини призначалися для медиків і працівників університету.

29 і 30 грудня вакцину від коронавірусу позачергово отримали польські актори Крістіна Янда, Марія Северин і Віктор Зборовський, а також колишній віце-прем’єр-міністр, а нині депутат Європарламенту Лешек Міллер. Останній також заявив, що позачергову вакцину від коронавірусу отримала його дружина. Загалом, як пише RMF 24, позачергово вакцину отримали кілька десятків відомих поляків.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив обурення поведінкою тих, хто отримав вакцину від коронавірусу позачергово, а міністр охорони здоров’я Адам Недзельський заявив, що виявлені порушення дають підстави накласти штраф у розмірі 250 тис. злотих, але ця сума може і зрости.

Вакцинація від коронавірусу в Польщі почалася 27 грудня. Згідно з програмою імунізації, першими від коронавірусу вакцинуватимуть медиків, а реєстрація інших груп населення на вакцинацію розпочнеться 15 січня.

31 грудня стало відомо, що люди, які не працюють у медичній сфері, можуть отримати вакцину від коронавірусу до 15 січня за умови, що лікарні мають дози вакцини, які не можуть бути використані для медиків через їхню відсутність на роботі у святковий період.