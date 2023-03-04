Поліція арештувала членів злочинного угрупування: сімох українців і трьох росіян

В Іспанії викрили злочинне угруповання, яке грабувало будинки українських біженців. Злочинці викрали речей на суму понад 1 мільйон євро. Про це повідомило місцеве видання The Local.

Зазначається, що іспанська поліція заарештувала членів злочинного угруповання, до якого входили українці та росіяни.

«Десять підозрюваних спеціалізувалися на таких жертвах, оскільки вони зазвичай привозять усі свої заощадження і цінності», – йдеться в заяві іспанської поліції.

У поліції додали, що зловмисники проникли в сім будинків українських біженців у східних провінціях Аліканте і Мурсія на середземноморському узбережжі Іспанії.

Поліції вдалося знайти вкрадені речі та готівку на суму 1,25 млн євро, включно з колекцією марок вартістю приблизно півмільйона євро, ювелірними виробами та комп'ютерами.

Правоохоронці підозрюють, що члени банди використовували трекери, встановлені на автомобілях жертв, щоб вивчати їхній розпорядок дня і визначати, коли їх немає вдома.

Поліція повідомила, що в межах розслідування заарештували сімох українців і трьох росіян.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Іспанія прийняла 160 тисяч українських біженців.