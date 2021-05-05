Поліція Іспанії заявила, що затримала у Валенсії чоловіка, якого нібито розшукують українські правоохоронці за вбивство двох міліціонерів на Майдані. Журналіст і головний редактор сайту «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов стверджує, що йдеться про чоловіка, який 19 лютого 2014-го року передав свою зброю майданівцям, які зайняли будівлю консерваторії.

Про затримання українця повідомила прес-служба іспанської поліції в середу, 5 равня. У повідомленні сказано, що затриманий нібито вдався до замаху на правоохоронців, щоб уникнути арешту, а після цього втік до іспанського міста Пузол, де його, зрештою, і затримали.

Іспанські поліцейські зазначили, що затриманий намагався ретельно приховувати своє місцезнаходження: орендував одночасно кілька квартир, часто змінюючи місце проживання.

Під час розслідування стало відомо, що чоловік упродовж кількох тижнів проживав в ізольованій хатині, розташованій у віддаленій сільській місцевості поблизу міста Пузол. Там місцевим правоохоронцям і вдалося його заарештувати.

Поліцейські кажуть, що під час подій на Майдані цей чоловік був озброєний гвинтівкою і приблизно 60 патронами. Тоді він відкрив вогонь по поліцейських і вбив щонайменше двох із них.

Натомість журналіст та головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов пише, що поліцейські затримали Дмитра Липового – харків'янина, який 19 лютого 2014 року передав свою зброю та 60 патронів майданівцям Зіновію Парасюку та Івану Бубенчику, які зайняли будівлю консерваторії.

Бутусов розповів, що 31 березня 2020 року Печерський суд ухвалив рішення про арешт Липового, хоч це і суперечило закону про амністію учасників Революції гідності.

«По-перше, закон України забороняє проводити розслідування проти учасників протестів на Майдані. По-друге, Липовий в Україні проходить у справі лише як людина, яка передала свою зброю, він сам нікуди не стріляв, і в матеріалах справи цього немає. Іспанців обдурили, щоб точно ддомогтися екстрадиції. По-третє, немає жодної експертизи, наголошую – жодної, яка б показувала, що якась конкретна особа вбила когось конкретного на Майдані з цього конкретного карабіна. Вся справа будується лише на публічних заявах учасників подій на Майдані», – написав Бутусов.

Затримали Липового за запитом Державного бюро розслідувань (ДБР), при цьому екстрадиційний запит оформлював Офіс генерального прокурора.

Справу проти Дмитра Липового відкрили у квітні 2018 року. З того часу він перебував у розшуку.

Бутусов звернув увагу на те, що іспанська поліція затримала Липового на основі інформації про його місце перебування, яку надали українські правоохоронці.