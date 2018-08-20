В Італії через повінь загинули вісім туристів

В результаті раптової повені в італійському регіоні Калабрія загинули вісім туристів. Про це в понеділок, 20 серпня, повідомляє телеканал RAI.

Інцидент стався сьогодні на території національного парку Полліно. Річка, яка вийшла з берегів, затопила ущелині Раганелло, де перебувала група туристів.

В результаті 18 осіб були евакуйовані, 12 осіб госпіталізовані. Серед загиблих чотири чоловіки і чотири жінки.

Рятувальники продовжують пошуки. Влада заявляє про зниклих без вісти. Однак їхню кількість поки неможливо встановити - невідомо, яка кількість людей була в ущелині.

Нагадаємо, 14 серпня в Генуї обвалилася частина мосту Моранді довжиною близько 100 метрів. Впала секція, яка проходила над залізничними рейками і річкою Польчевера. Міст Моранді був побудований в 1960 роках на захід від центру Генуї. Його довжина становить тисячу сто вісімдесят два метри, висота - 90 метрів. В результаті катастрофи загинули 42 людини.