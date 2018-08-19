В Генуї завершили рятувальну операцію після обвалення моста

Операція з пошуку загиблих під завалами автомобільного моста в італійському місті Генуя завершена, офіційна кількість загиблих досягла 43, повідомила агенція Reuters.

Як відомо, у суботу, 18 серпня, були знайдені ще три тіла, їх витягли з автомобіля, розчавленого бетонною плитою. В автомобілі загинула родина – батьки і їхня 9-річна донька.

У префектурі Генуї повідомили, що дев'ять постраждалих все ще знаходяться в лікарні, четверо з них в критичному стані.

Зараз триває робота з розбору завалів, щоб максимально убезпечити територію і встановити причину катастрофи.

Частина мосту Моранді у Генуї довжиною близько 100 метрів обвалилася 14 серпня близько полудня. Впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.

16 серпня прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу мосту Моранді була людська помилка.

Італійський автомобільний оператор Autostrade, який керував мостом Моранді у Генуї, пообіцяв відбудувати віадук за 500 млн євро.