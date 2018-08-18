У Генуї пройшла багатотисячна траурна церемонія за загиблими під час обвалення моста

СвітАндрій Стець, 18 серпня2340

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У Генуї пройшла багатотисячна траурна церемонія за загиблими під час обвалення моста
фото dpa
Жертвами катастрофи стала 41 людина

У Генуї в суботу, 18 серпня, відбулася траурна церемонія на пам'ять про загиблих під час обвалення моста кілька днів тому. Про це пише Deutsche Welle.

У ній брали участь президент Італії Серджіо Маттарелла та інші високопоставлені політики, зокрема члени уряду. Брати участь у церемонії погодилися рідні та близькі 18 жертв, інші або бойкотували її, або вирішили провести прощання із загиблими там, де вони постійно проживали.

Раніше італійські ЗМІ повідомили, що деякі родичі жертв звинуватили державу в трагедії і назвали траурну церемонію «показухою».

Як повідомляв ZAXID.NET, трагедія в Генуї сталася 14 серпня. Секція моста довжиною понад 200 метрів, розташована на висоті 45 метрів, впала під час проливного дощу. У цей момент на мосту перебували понад 30 легкових автомобілів і три вантажівки.

Уряд Італії оголосив режим надзвичайної ситуації терміном на 12 місяців в області Лігурія. На надзвичайному засіданні рада міністрів ухвалила рішення про виділення екстреної допомоги в розмірі п'яти мільйонів євро для ліквідації наслідків аварії.

В ніч на 18 серпня під уламками моста було виявлено легковий автомобіль, в якому перебували тіла трьох осіб, зокрема дев'ятирічної дівчинки. Зараз кількість жертв катастрофи становить 41 людину.

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