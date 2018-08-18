Під завалами моста в італійській Генуї знайшли автомобіль з трьома загиблими

В італійській Генуї рятувальники знайшли на місці обвалення моста ще одну машину з загиблими: чоловіком, жінкою та 9-річною дівчинкою. Таким чином тепер відомо про 41 загиблу людину внаслідок обвалу, повідомила італійська агенція Ansa.

Італійський уряд почав офіційне розслідування відносно оператора зруйнованого мосту у місті, давши компанії термін у 15 днів, щоб довести, що вона обслуговувала міст належним чином, пише Evening Standard.

Нагадаємо, 14 серпня в італійській Генуї з 80-метрової висоти обвалився міст. Раніше повідомлялось про 38 загиблих, але італійська влада досі стверджує, що від 10 до 20 людей вважаються зниклими безвісти і можуть перебувати під завалами.

Спочатку вважалось, що причиною обвалення могло бути ослаблення несучих конструкцій. Однак пізніше прокурор Франческо Гоцці заявив, що причиною трагедії стала людська помилка.

У суботу, 18 серпня, відбудуться перші похорони загиблих в результаті обвалення моста.