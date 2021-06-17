Постраждали найбільше діти, в кімнатах яких були відкриті вікна

Причиною отруєння вісьмох студентів в Івано-Франківську міг стати одорант – речовина, яку додають до газу щоб надати йому сильного специфічного запаху, головним чином попереджувального, або за яким визначають місця витікання. Про це йшлось на засіданні комісії, яка зібралась у Івано-Франківській міськраді, аби з'ясувати всі обставини.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч з 16 на 17 червня на аварійні служби Івано-Франківська надійшла інформація про різкий запах невідомої речовини, ймовірно газу, на вулиці Петлюри та Коновальця. Через це мешканці покинули свої домівки й змушені були перебувати на вулиці. Згодом медиків повідомили, що у гуртожитку Івано-Франківського державного коледжу технологій на вул. Коновальця,142 виявили непритомними 8 студентів. Підлітків відразу ж госпіталізували до обласної дитячої лікарні, трьом з них знадобилась реанімація, адже ті мали підвищені показники отруєння. Усім потерпілим 16-17 років. Зараз життю і здоров’ю підлітків нічого не загрожує. Попередній діагноз: отруєння чадним газом.

Саме цей різкий запах відчули надзвичайники, прибувши на місце події.

Також за засіданні комісії повідомили пре те, що попередньо було зафіксовану фуру, яка проїжджала переїзд – з ознаками хімічно небезпечного вантажу. Тому однією з версій є витік одоранту через розгерметизацію бочки.

«Діти в медичному закладі отримали необхідну допомогу та зараз переведені з реанімації. Вже зараз усі 8 дітей в задовільному стані не викликають занепокоєння. Зараз життю і здоров’ю дітей нічого не загрожує», – повідомила під час засідання комісії начальниця управління охорони здоров'я Марія Бойко.

Вона також додала, що постраждали найбільше студенти, у кімнатах яких були відкриті вікна. Саме їх було знайдено вже без свідомості.

Заступник міського голови Руслан Гайда на засіданні комісії припустив, що студенти отруїлись одорантом – речовиною, яку додають до газу, щоб надати йому сильного специфічного запаху, головним чином попереджувального, або за яким визначають місця витікання. Саме цей різкий запах відчули надзвичайники, прибувши на місце події.

Також за засіданні комісії повідомили пре те, що очевидці бачили поруч автоцистерну з ознаками хімічно небезпечного вантажу. Тому однією з версій є витік одоранту через розгерметизацію бочки. Цю інформацію ще перевірятимуть.

Поліція порушила кримінальну справу, в ході розслідування мають бути встановлені всі обставини справи та виявлені винні особи.