В гуртожитку Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу чадним газом отруїлися восьмеро дітей. Усіх їх госпіталізували, повідомило місцеве управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, інцидент стався в ніч на четвер, 17 червня, в гуртожитку на вулиці Коновальця, 142. Там через різкий запах невідомої речовини персонал вивів з гуртожитку всіх дітей та розмістив на першому поверсі приміщень коледжу.

За інформацією медиків, до лікарні з гуртожитку потрапили восьмеро дітей: троє з них (2005 і 2004 року народження) потрапили до реанімації у важкому стані, а ще п’ятеро (також 2005 і 2004 років народження) – до неврологічного відділення у стані середньої важкості. Усіх госпіталізовано з діагнозом «отруєння чадним газом».

На місці події працювали рятувальники з поліцейськими, однак джерела походження чадного газу вони не встановили. Зрештою після 03:00 запах зник і студентів, які не постраждали, повернули до їхніх кімнат.