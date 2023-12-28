У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області у четвер, 28 грудня, повідомили про загибель двох лебедів. Працівники провели розтин птахів, встановили діагноз – ймовірно смерть настала через підгодівлю хлібом. Місцевих мешканців закликають не годувати лебедів випічкою, оскільки це може призвести до хвороб та загибелі. У випадку морозів лебедів можна підгодовувати, але тим кормом, який не зашкодить здоров’ю птахів.

У Держпродспоживслужбі додають, що дикі лебеді прилетіли до Івано-Франківська та поселилися на Німецькому озері. Зараз для них тут достатньо сприятлива температура, а коли вона знизиться то птахи знову полетять у вирій – південніше.

Часто місцеві мешканці підгодовують лебедів випічкою чи хлібом, але це може призвести до хвороб та загибелі птахів.

«Птахи зазвичай харчуються водяними рослинами. Завдяки довгій шиї вони здатні діставати їжу з чималої глибини, поїдають водорості, молюсків, маленьку рибу та поживності з дна. Водяних рослин вистачає в будь-якому ставку. Тож голод їм не загрожує», – йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

Людей застерігають не годувати лебедів хлібом, тому що – це дуже шкідлива їжа саме для диких водоплавних птахів. Від цього в них можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров’ям, і навіть сформуватися так звані «крила ангела» – порушення, коли у птаха крила стирчать, а не прилягають до тіла. У більшості випадків через це птахи не можуть більше літати.

Ортоніологи рекомендують підгодовувати лебедів у випадку сильних морозів, тільки якщо це сірі перволітки, які не змінили оперення. З кормів радять цільне необроблене зерно і сезонні овочі, а також трав’яні гранули. Проте й такою годівлею не потрібно зловживати, оскільки у птахів може виробитись рефлекс і вони не захочуть самостійно шукати їжу.