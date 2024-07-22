Обвинувачена переслала у Viber порно, отримавши за це 500 грн

Івано-Франківський міський суд визнав винною уродженку Київської області Марину Данішевську у збуті порнографії. За надісланий у Viber відеофайл з порно жінці присудили 34 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 9 липня, у вересні 2023 року Марина Данішевська переслала у Viber порно, отримавши за це 500 грн.

Під час засідання киянка попросила суд затвердити угоду про визнання винуватості, яку вона уклала з прокурором. Суд врахував щире каяття обвинуваченої та активне сприяння розкриттю правопорушення.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олег Лазарів визнав Марину Данішевську винною у збуті порнографії та призначив їй 34 тис. грн штрафу. Також засуджена має сплатити 478 грн за проведення судової мистецтвознавчої експертизи. На вирок можуть подати апеляцію.