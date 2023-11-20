Чоловік поширював у забороненій соцмережі проросійський контент

Працівники Служби безпеки України затримали в Івано-Франківську прихильника Радянського Союзу, який поширював у забороненій соцмережі проросійський контент. Чоловік репостив антиукраїнські публікації від російських блогерів-пропагандистів та підтримував зв’язки з громадянами Росії.

Як повідомили в управлінні СБУ в Івано-Франківській області, чоловік був учасником груп в «Одноклассниках» «Электричка до СССР», «Наша отчизна СССР» і через анонімний профіль ділився численними відеороликами та публікаціями російської пропаганди.

«У них вболівали за перемогу російських вояків, романтизували найманців “вагнера” та угруповання “казаків”. Натомість українців називали нацистами і фашистами, обвинувачували у вигаданих злочинах, раділи нашим втратам», – зазначають в СБУ.

Анонімний інтернет-агітатор до виходу на пенсію працював у пенітенціарній службі. За даними СБУ, він підтримував контакти з родиною та колишніми колегами по роботі й навчанню, які є громадянами Російської Федерації, проживають на території країни-агресора та підтримують злочинний режим.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у чоловіка мобільний телефон та планшет із доказами. Його затримано і підозрюють у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.