На Прикарпатті правоохоронці викрили уродженку Російської Федерації, яка в соціальних мережах виправдовувала збройну агресію окупанта. Жінка останні роки проживала в Івано-Франківську. Поліцейські довели, що прикарпатка постійно виправдовувала збройну агресію Росії, а Івано-Франківський суд ув’язнив уродженку РФ.

В суді прокуратура встановила, що 62-річна жінка останні кілька років проживає в Івано-Франківську. Вона мала в забороненій соціальній мережі «Однокласники» свій акаунт. Після 24 лютого жителька Івано-Франківська почала поширювати через свою сторінку у соцмережі матеріали, спрямовані на виправдовування країни-агресора.

«З 2022 року вона систематично розповсюджувала дописи та відео, в яких прославляли представників окупаційної адміністрації, війну називали “звільненням від неонацистів”, а також обвинувачували Україну в “бойових діях проти мирного населення”», – повідомили в прокуратурі Івано-Франківської області в середу, 1 листопада.

У судовому засіданні жінка визнала свою вину у висунутому обвинуваченні та попросила вибачення за скоєне. За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав 62-річну жінку винною у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України.

Обвинуваченій призначили покарання – 3 роки позбавлення волі.