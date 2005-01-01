В Івано-Франківську штрафуватимуть за викинуті на смітник ялинки

Влада міста визначила лише два місця, де можна викинути придбану до свят ялинку

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 15:303100

Виносити новорічні ялинки на сміттєві майданчики в Івано-Франківську заборонено, оскільки вони вважаються негабаритними побутовими відходами. Відтак за порушення цієї заборони міська влада передбачила штрафи від 340 до 1700 грн.

Як заявив керівник міського департаменту благоустрою Михайло Смушак, новорічні дерева можна викидати тільки на території двох підприємств, які займаються перевезенням сміття, які розташовані на вулицях Максимовича та Бандери. При цьому вивозити дерева жителі міста повинні за власні кошти.

«Якщо ти мав волю і бажання ту ялинку купити, то ти так само маєш мати можливість, бажання і відповідальність ту ялинку утилізувати належним чином», – сказав Смушак в ефірі місцевої телерадіокомпанії «Карпати». При цьому хто саме відповідальний за накладення штрафів чиновник не повідомив.

Крім того, жителям обласного центру можна відвозити ялинки на територію Рибницького лісництва та Галицького національного парку. Дерева повинні бути без прикрас.

Зазначимо, що спеціальні пункти з утилізації ялинок створили також у Львові, однак тут штрафів за викидання новорічних дерев на смітник не передбачено, і кількість їх є значно більшою.

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