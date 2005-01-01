У Львові новорічні ялинки прийматимуть на утилізацію

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 09:472840

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У Львові новорічні ялинки прийматимуть на утилізацію
фото bug.org.ua
Львів'ян закликають не викидати хвойні на смітник, а здати на утилізацію

Ялинки після новорічних свят можна здати на утилізацію. У Львові хвойні прийматимуть 22 січня, повідомляє управління екології ЛМР.

Зокрема, мобільні пункти збору ялинок працюватимуть у місті з 10:00 до 13:00 за такими адресами:

- вул. В.Великого,14 а (вхід в кінотеатр «Сокіл», що у парку «Горіховий Гай»;

- вул. Виговського,34 (Залізнична районна адміністрація);

- вул.Шафарика.15 (вхід в лісопарк Погулянка);

- проспект Чорновола, 93( на площі перед ТЦ «Арсен»);

- вул. Хоткевича (вхід в парк ім.Папи Римського Івана Павла ІІ, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).

Крім цього, ялинки можна щоденно здати в ЛКП «Зелений Львів» на вул. Замарстинівській, 167а.

Усі ялинки використають в якості вторинної сировини.

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