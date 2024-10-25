Це п’ята трансплантація нирки, яку цього року зробили в медзакладі

Франківські трансплантологи пересадили нирку 37-річній пацієнтці відділення діалізу Косівської райлікарні. Це п’ята успішна трансплантація нирки, яку цього року зробили в медзакладі.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні 24 жовтня, донором стала 60-річна жінка, яка померла від крововиливу у мозок. Згоду на донорство дали її родичі.

«Команда трансплантологів пересадила нирку 37-річній жінці, яка кілька років поспіль була пацієнткою відділення діалізу Косівської районної лікарні і очікувала своєї черги на трансплантацію. Операція пройшла без ускладнень», – зазначили в прес-службі медзакладу.

За словами завідувача Центру нефрології, діалізу і трансплантації Олега Легуна, наразі пацієнтка ще у важкому стані, проте аналізи демонструють позитивну динаміку.

«Наступний етап – ретельний медичний супровід упродовж тривалого періоду реабілітації. Пацієнтка буде регулярно приїжджати на обстеження та спостереження: спочатку раз на два тижні, а потім – раз на місяць. Усі необхідні аналізи безкоштовно роблять у нашій лабораторії», – сказав Олег Легун.

З початку 2024 року це п’ята трансплантація нирки в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні.