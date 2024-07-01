Це третій у році випадок посмертного донорства в Івано-Франківській лікарні

Родичі пацієнта Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні дали згоду на трансплантацію його органів після смерті. Дві нирки померлого направили у медичні заклади Львова.

Як розповіли в Івано-Франківській ЦМКЛ 1 липня, в одного з пацієнтів лікарні діагностували смерть головного мозку. Його родичі підписали згоду на трансплантацію органів.

«Традиційно ми заручаємося підтримкою нашого медичного капелана о. Романа Терлецького, адже багато хто сумнівається в правильності підписання згоди через релігійні переконання. Та наш капелан розвінчує ці міфи, адже донорство не суперечить ні релігії, ні моралі і в цьому нам потрібно запозичувати свідомість розвинутих країн», – зазначила завідувачка відділення невідкладної екстреної медичної допомоги ЦМКЛ Іванна Дидик.

За словами трансплант-координатора Христини Лесюк-Стефінко, нирки посмертного донора пересадять двом пацієнтам з медичних закладів Львова. Їх обрала Єдина державна інформаційна система трансплантації.

У 2024 році це третій випадок посмертного донорства в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні. Перед цим двоє франківців стали посмертними донорами для п’ятьох людей.