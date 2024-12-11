Військовослужбовці ЗСУ затримали Олександра Семенова поблизу Красногорівки у вересні 2023 року

Івано-Франківський міський суд визнав мешканця Донеччини Олександра Семенова винним у державній зраді та коларабоційній діяльності. Полоненому бойовику військових формувань «ДНР» призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 4 грудня, у лютому 2017 року Олександр Семенов добровільно підписав контракт на проходження військової служби у Слов’янській бригаді «ДНР» і служив стрільцем до грудня 2022 року.

«Спочатку обвинувачений облаштовував блокпости на різних ділянках фронту тимчасово окупованих територій Донецької та Запорізької областей. Згодом його перевели до 114 окремої мотострілкової бригади “ДНР”. Як стрілок цього підрозділу, він брав участь у бойових діях проти українських військових», – розповіли в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

У вересні 2023 року військовослужбовці Збройних Сил України затримали Олександра Семенова поблизу Красногорівки на Донеччині. У суді він визнав свою вину і попросив призначити йому найм’якше покарання.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іннеса Болюк визнала мешканця Донеччини винним у державній зраді та коларабоційній діяльності і призначила йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На вирок можуть подати апеляцію.