Кінотеатр «Космос» відкрили в Івано-Франківську у листопаді 1963 року

Із 16 квітня в Івано-Франківську припинить роботу кінотеатр «Космос». Приміщення, в якому працював кінотеатр, перейшло в руки нового власника. Про закриття кінотеатру повідомили на Facebook-сторінці закладу у вівторок, 25 березня.

«Останні дні роботи кінотеатру “Космос”. 16 квітня ми прощаємося. Це остання можливість стати частиною історії. Прийди та переглянь улюблені фільми в місті, яке стало легендою», – йдеться у дописі.

У коментарі ZAXID.NET в адміністрації кінотеатру розповіли, що припиняють роботу через зміну власника комерційного приміщення.

«Новий власник не зацікавлений у роботі кінотеатру», – відповіли у «Космосі», зазначивши, що розкажуть про деталі найближчим часом під час пресконференції.

Додамо, що «Космос» відкрили в Івано-Франківську у листопаді 1963 року і в той час він був найбільшим широкоформатним кінотеатром в області. Першим фільмом, який показали у «Космосі», стала пригодницька стрічка кіностудії імені Довженка «Закон Антарктиди».

На початку 1990-х кінотеатр переживав занепад і тут функціонувала популярна дискотека «Ура». Офіційне відкриття оновленого «Космосу» відбулося 6 вересня 2004 року показом фільму «Троя». Приміщення кінотеатру перебуває у приватній власності.

Що буде із кінотеатром «Космос»

Як інформує місцевий сайт новин «Курс», будівлю кінотеатру «Космос» викупив підприємець Костянтин Бородайко. Він планує зберегти роботу кінотеатру, але змінить концепцію закладу. Упродовж двох місяців після підписання угоди відбудеться передача приміщення новому власнику, а далі – ремонт будівлі.

«Зараз міняється формат кінотеатрів, роблять менші зали, більш компактні. Я досліджував долю таких об’єктів у країнах колишнього союзу, і всі ці об’єкти реконструювали. В основному зберігали профіль діяльності, але додавалися заклади харчування, паркінги, підвищували енергоефективність», – розповідає Бородайко.

Підприємець стверджує, що не планує розбудовувати або надбудовувати будівлю кінотеатру і вже залучив архітекторів ддя підготовки проєкту реконструкції. За його словами, на першому поверсі працюватиме кінотеатр. Натомість на другому поверсі розташують фастфуди, ресторани. Реконструкція будівлі займе не менше року.