Будівлю кінотеатру «Трембіта» звели у 1950 році в гуцульському стилі

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова відмовив у позові місцевому підприємству «Прикарпаттурист», яке просило скасувати рішення Івано-Франківської облради та наказ Мінкульту про занесення кінотеатру «Трембіта» до переліку об’єктів культурної спадщини. Компанія намагалася вилучити кінотеатр з-під охорони держави, щоб зробити його реконструкцію.

Кінотеатр «Трембіта», що розташований у міському парку Івано-Франківська, у 2011 році купило подружжя Костянтина та Світлани Бородайків. Місцеві бізнесмени планували облаштувати там туристичне агентство.

Восени 2023 року Світлана Бородайко звернулася до Івано-Франківського окружного адміністративного суду з позовом про визнання незаконним рішення Івано-Франківської обласної ради, яка в 1989 році внесла будівлю «Трембіти» до переліку пам'яток архітектури місцевого значення. Однак тоді її заяву залишили без розгляду.

«В подальшому співвласниця кінотеатру подарувала його частину львівському підприємству», що дало можливість оскаржити рішення в апеляції», – розповіли в Івано-Франківській обласній прокуратурі 5 листопада.

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова дійшов висновку, що в матеріалах справи відсутні докази, які б спростовували історичну цінність кінотеатру «Трембіта» та підтверджували факт незаконного внесення будівлі до переліку об’єктів культурної спадщини, і відмовив у позові ПП «Прикарпаттурист».

За даними аналітичного порталу Youcontrol, компанія «Прикарпаттурист» заснована у грудні 2023 року у Львові франківським підприємцем Богданом Борисом і займається діяльністю туристичних агентств.

Додамо, що будівлю майбутнього кінотеатру «Трембіта» звели у 1950 році на вулиці Гетьмана Мазепи, 135 як головний павільйон Івано-Франківської обласної сільськогосподарської виставки. Будинок звели у гуцульському стилі і він має архітектурну цінність. До продажу у 2011 році будівля за призначенням не використовувалася.