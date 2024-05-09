У чоловіків виявили близько 120 зіп-пакетів з «альфа-PVP»

Ввечері 8 травня, правоохоронці затримали 23-річного та 26-річного мешканців Івано-Франківська з понад сотнею пакетів з наркотиками. Їх вони закладали у місцях, на які вказував Telegram-бот. Прикарпатцям загрожує до 10 років ув’язнення.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 9 травня, під час поверхневої перевірки у чоловіків виявили близько 120 зіп-пакетів з «альфа-PVP» та пластикові банки із наркотичними речовинами. У мобільних телефонах затриманих був Telegram-бот, в якому були зафіксовані місця розміщення «закладок».

«Оперативники знайшли схованки та вилучили “закладки” із забороненими речовинами. В подальшому поліцейські провели обшук у помешканні фігурантів. Там вилучено електронні ваги та наркотичні засоби. Все вилучине поліцейські направили на експертизу. Обох зловмисників слідчі затримали. Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу», – інформують у поліції.

За незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, наркоторговцям загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.