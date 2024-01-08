Учасник шоу «Х-Фактор» Андрій Мацевко

В Івано-Франківську затримали 38-річного чоловіка, який два роки перебував у розшуку. Про це у понеділок, 8 січня, повідомили в Івано-Франківській поліції. Правоохоронці не називають ім’я затриманого, але за даними журналістів місцевого видання «Галка», ймовірно йдеться про зірку «Х-Фактора» Андрія Мацевка, який родом із села Сваричів Калуського району.

Як повідомили в поліції Івано-Франківська, чоловіка затримали на вулиці Івасюка на околиці міста. Патрульні помітили, що він поводиться дивно та намагається уникнути зустрічі з правоохоронцями: побачивши поліцейських, чоловік намагався втекти.

«При встановлені особи, було з’ясовано, що 38-річний чоловік, знаходиться в активному розшуку Шевченківським управлінням поліції ГУНП у місті Київ, як особа, яка переховується від органів досудового розслідування. Чоловіка запросили до Івано-Франківського районного управління поліції для з’ясування обставин справи та складання відповідних адміністративних матеріалів», – йдеться у повідомленні.

Чоловік, якого затримали поліцейські в Івано-Франківську

За даними міністерства внутрішніх справ України, артист родом з Прикарпаття Андрій Мацевко перебуває у розшуку з 30 липня 2021 року. Чоловіка підозрюють у підробці документів.

Андрій Мацевко перебуває у розшуку з липня 2021 року

Чим відомий Андрій Мацевко?

У 2010 році Андрій Мацевко брав участь у відбірковому турі талант-шоу «Х-Фактор», де прославився кумедним виконанням пісень, адже чоловік не має ані голосу, ані слуху. Зокрема, він виконав пісню «Ой, чиє ж то жито?» та «Ой, смереко». Тоді артист отримав чотири суддівських «Ні».

В квітні 2011 року Андрій Мацевко прийшов на кастинг третього сезону шоу «Україна має талант». Тоді він отримав одне суддівське «Так» від Ігора Кондратюка. В жовтні 2011 року Андрій Мацевко відвідав на київський кастинг другого сезону шоу «Х-Фактор», де виконав пісню «Сіла птаха» Ніни Матвієнко. Тоді рішення журі знову було не на користь Мацевко, через що він залишив проект.

У червні 2015 року Андрія Мацевка звинуватили у педофілії. Активісти спільноти «Анти Педофілія Луцьк» запевняли, що він приїхав до Луцька, аби зайнятися інтимом з 14-річним хлопцем.

У квітні 2021 року Андрія Мацевка затримали в Києві, коли він нібито намагався потрапити в метро за підробленим пенсійним посвідченням. Фальшивий документ правоохоронці знайшли в барсетці чоловіка. При цьому сам Андрій Мацевко заявляв, що підробне посвідчення йому підкинув його колишній друг, щоб підставити.