Андрій Мацевко перебував у розшуку і був затриманий в Івано-Франківську

37-річного Андрія Мацевка, якого тиждень тому затримали в Івано-Франківську, місцеві поліцейські допитали, після чого його відпустили. Учасник талант-шоу X-Фактор був оголошений у розшук київськими поліцейськими 2,5 роки тому, і увесь цей час правоохоронці не могли вийти з ним на зв’язок.

ZAXID.NET поцікавився долею Андрія Мацевка після затримання 8 січня. Речниця патрульної поліції Івано-Франківської області Христина Мриглід розповіла, що після затримання на вулиці в Івано-Франківську чоловіка доправили у райвідділ поліції та передали поліцейським для з’ясування всіх обставин.

Речник поліції Івано-Франківської області Андрій Яцків повідомив ZAXID.NET, що у відділі поліції Андрія Мацевка допитали, після чого його відпустили.

«Оперативники карного розшуку відібрали у нього пояснення, матеріали скерували київським колегам, які проводять подальше досудове розслідування. Київські поліцейські з ним зв’язалися в присутності наших поліцейських. Його відпустили», – зазначив Андрій Яцків.

При цьому речник обласної поліції не уточнив, як Андрій Мацевко пояснив, чому досі не виходив на зв’язок з поліцією.

Учасника талант-шоу X-Фактор Андрія Мацевка патрульні затримали 8 січня в Івано-Франківську. Він підозріло поводився і навіть спробував утекти. З’ясувалося, що чоловік перебуває в розшуку поліції Києва як особа, яка переховується від органів досудового розслідування у справі про підробку документів. Станом на 15 січня дані про Андрія Мацевка відсутні у базі розшуку МВС.

Андрій Мацевко став відомий як учасник першого та другого сезонів талант-шоу «Ікс-Фактор» та третього сезону шоу «Україна має талант». Прославився кумедним виконанням пісень, а також фразою «Я вас не чую!».

У квітні 2021 року Андрія Мацевка затримали в Києві, коли він нібито намагався потрапити в метро за підробленим пенсійним посвідченням. Фальшивий документ правоохоронці знайшли в барсетці чоловіка. При цьому сам Андрій Мацевко заявляв, що підробне посвідчення йому підкинув його колишній друг, щоб підставити.

Раніше у 2015 році Андрія Мацевка звинуватили у педофілії. Активісти спільноти «Анти Педофілія Луцьк» запевняли, що він приїхав до Луцька, аби зайнятися інтимом з 14-річним хлопцем.