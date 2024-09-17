17-річна Аліна Сагановська – жителька села Пужники Тлумацької громади

Правоохоронці розшукують 17-річну Аліну Сагановську, яка 16 вересня вийшла зі студентського гуртожитку Центру професійно-технічної освіти на вул. Тисменицькій, 244 в Івано-Франківську і не повернулася.

У поліції Івано-Франківської області 17 вересня оприлюднили прикмети неповнолітньої жительки села Пужники Тлумацької громади.

«Зникла – Сагановська Аліна Михайлівна, 2007 року народження. Зріст 160 см, середньої тілобудови, волосся довге темно-русе. Одягнена у сині джинси із прорізами на колінах та рожеву футболку», – зазначили правоохоронці.

У поліції просять всіх, хто може допомогти встановити місцезнаходження дівчини, телефонувати на лінію «102» або у відділ ювенальної превенції ГУ НП в Івано-Франківській області: +380 (95) 894-63-87; +380 (67) 336-27-75; +380 (96) 327-70-24.