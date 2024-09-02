До пошуків залучили гірські пошуково-рятувальні відділення сіл Видричка та Лазещина, а також фахівців Центру безпеки громадян Солотвинської громади

У середу, 28 серпня, під час проходження туристичного маршруту поблизу гори Піп Іван Мармароський Рахівського району заблукав 22-річний мешканець Івано-Франківська. Станом на 2 вересня чоловіка не знайшли.

Речниця Головного управління ДСНС України в Закарпатській області Наталія Батир розповіла ZAXID.NET, що про зникнення прикарпатця повідомили його мати і товариш, з яким той проходив туристичний маршрут. Однак приблизних координатів місця, де втратив орієнтир чоловік, у рятувальників нема.

«Ніхто не знає, за яким маршрутом він пішов. З 28 серпня ми щодня прочісуємо місцевість в районі гори Піп Іван Мармароський, але поки що результатів це не дало. Нема ні слідів, ні інших обставин, які б свідчили про те, що він дійсно пішов у гори», – зазначила Наталія Батир.

До пошуків 22-річного мешканця Івано-Франківська залучили гірські пошуково-рятувальні відділення сіл Видричка та Лазещина, а також фахівців Центру безпеки громадян Солотвинської громади.

Додамо, що вершина Піп Івана Мармароського (1936 м) розташована на українсько-румунському кордоні. Під час воєнного стану відвідування туристичних маршрутів «Стіг – Межипотоки – Піп-Іван», «Мармароський – пол. Лисича – с. Ділове», а також – з села Ділове до гори Піп-Іван Мармароський на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення – заборонено Радою оборони Закарпатської області.