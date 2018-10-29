В Києві суд заарештував жінку, яка викрала і втопила своїх дітей
Катерині Бабкіній було оголошено підозру у навмисному вбивстві
Дарницький районний суд Києва заарештував Катерину Бабкіну – матір двох малолітніх дітей, тіла яких вранці 28 жовтня виявили в озері Срібний Кіл у Києві.
Відповідне рішення суд прийняв сьогодні, 29 жовтня, повідомляє «РБК-Україна».
«Застосувати відносно підозрюваної Катерини Бабкіної запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів без встановлення застави», - зазначила суддя.
Термін утримання під вартою Бабкіної починається з моменту її затримання 27 жовтня.
Як повідомлялося раніше, поліція підозрює, що жінка спочатку викрала у колишнього чоловіка, а потім втопила своїх двох малолітніх дітей в озері в Дарницькому районі столиці.
Жінка затримана за статтею 208, а кримінальне провадження відкрито за статтею 115 («Умисне вбивство двох і більше людей, або вбивство неповнолітнього»).
За погодженням Київської місцевої прокуратури №3 жінці було оголошено підозру у навмисному вбивстві.
Інформація про зникнення 5-річного хлопчика та 6-річної дівчинки надійшла ввечері 26 жовтня від їхнього батька. За його словами, колишня дружина зранку пішла з дому разом з їх спільними дітьми та не виходила на зв'язок.
Зниклу жінку за орієнтуванням виявили наступного дня на трасі Київ - Чернігів в неадекватному стані. У розмові вона повідомила, що втопила дітей в озері Срібний кіл на території Дарницького району столиці та намагалася покінчити із собою.
У воді біля берега правоохоронці виявили хустинку та декілька цукерок, які, ймовірно, належали зниклим дітям, а зранку наступного дня водолази виявили тіла втоплених дітей.