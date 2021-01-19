Так виглядала Вікторія Котеленець у 2016 році

Слідчі Головного слідчого управління (ГСУ) Національної поліції затримали учасницю антитерористичної операції, яка воювала у «Правому секторі», Вікторію Котеленець за підозрою в нібито співпраці з терористами. Затримання сталося у вівторок, 19 січня, коли учасниця війни отримувала посвідчення учасника бойових дій у Міністерстві ветеранів.

Про інцидент з Вікторією Котеленець повідомили народна депутатка від «Європейської солідарності» Яна Зінкевич, а також журналістка і офіцерка Збройних сил України Олена Білозерська.

«Заслужену ветеранку, добровольця, хорошу дівчину Вікторію Котеленець затримує Головне слідче управління при отриманні заслуженого посвідчення УБД в Міністерстві ветеранів», – написала Яна Зінкевич, яка раніше командувала добровольчим батальйоном парамедиків «Госпітальєри» у складі Української добровольчої армії.

З її слів, підозру військовій оголосили буцімто за співпрацю з терористами «ДНР».

«В комісії з надання статусу УБД є представники всіх структур, до прикладу, МВС та СБУ. Тобто на етапі надання статусу ви жодних претензій не мали, а тепер раптово такі обвинувачення?» – обурилася народна депутатка.

За словами журналістки та офіцерки ЗСУ Олени Білозерської, Вікторія Котеленець, яка мала позивний «Фортуна», підозрювана в тому, що вона нібито конвоювала українських полонених, коли терористи в 2014 році влаштували «парад» у Донецьку. Колишня донеччанка Котеленець схожа на жінку у формі бойовиків «ДНР» на тому параді.

«Історія ця дуже стара, вперше ці звинувачення на адресу Віки з’явилися восени 2015 року. Нагадаю, ми знаємо Віку з ранньої весни 2015-го, коли вона прийшла у наш підрозділ, після того як втекла з окупованого Донецька. Жінка на фото з полоненими має довге світле волосся і справді зовні схожа на теперішню Вікторію, але Віка показала тоді багато своїх фото за літо 2014-го – вона там виглядає зовсім по-іншому, має темну коротшу зачіску. За місяць, чи скільки там до “параду”, таке волосся не відросте. Також Вікторію неодноразово допитували СБУшники з приводу цих фото, і щоразу переконувались, що на фото не вона. І ось зараз знову», – написала Білозерська.

Вона опублікувала дві світлини. На одній із них – Котеленець, на іншій – білява жінка, яка охороняє колону українських полонених.

Різниця між фото – два роки.

Відомо, що після затримання Вікторію Котеленець повезли в суд обирати запобіжний захід, однак ніхто не повідомив, у який саме суд її повезли. Олена Білозерська припустила, що запобіжний захід Вікторії Котеленець вже обрали.

Відомо, що затримана учасниця АТО одружена, у неї двоє дітей, одній з них 1 рік і 4 місяці.