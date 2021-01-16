50 військових ЗСУ загинули внаслідок бойових дій на Донбасі протягом 2020 року

Згідно з даними Міністерства оборони, 50 військових Збройних сил України загинули внаслідок бойових дій на Донбасі протягом 2020 року. Про це інформує «Радіо Свобода» з посиланням на Міноборони.

«Кількість військовослужбовців ЗС України, які загинули за період проведення бойових дій під час ООС з початку 2020 року, становить 50 осіб. Кількість військовослужбовців ЗС України, які отримали поранення за період проведення бойових дій під час ООС з початку 2020 року, становить 339 осіб», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з інших причин, окрім бойових, під час Операції Об’єднаних сил протягом минулого року померли 79 українських військових.

Згідно з досягнутими в кінці липня домовленостями, на Донбасі має панувати всеоохоплюючий режим тиші, сторони мають залишатися на встановлених позиціях, зброю має бути відведено.

Бойовики продовжують обстрілювати українських воїнів.

Як інформував ZAXID.NET, 11 січня внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ в районі Пісків загинув перший у 2021 році український військовослужбовець.