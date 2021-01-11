Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув боєць ООС
Російські найманці обстріляли українські позиції біля Пісків близько 15:30
Суспільство — Андрій Стець, сьогодні, 17:150
У боях на Сході України за весь 2020 рік загинуло 49 українських бійців
У зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі 11 січня загинув український військовий. Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ по Донбасу.
«Сьогодні, 11.01.21, близько 15:30 в районі н.п Піски внаслідок обстрілу з боку противника загинув військовослужбовець ЗСУ», – йдеться в повідомленні.
Українська сторона СЦКК висунула вимогу щодо припинення вогню і направила ноту до СММ ОБСЄ.
До слова, за даними Генштабу ЗСУ, у боях на Сході України за весь 2020 рік загинуло 49 українських бійців. Четверо з них загинули вже під час перемир'я.
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