У боях на Сході України за весь 2020 рік загинуло 49 українських бійців

У зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі 11 січня загинув український військовий. Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ по Донбасу.

«Сьогодні, 11.01.21, близько 15:30 в районі н.п Піски внаслідок обстрілу з боку противника загинув військовослужбовець ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК висунула вимогу щодо припинення вогню і направила ноту до СММ ОБСЄ.

До слова, за даними Генштабу ЗСУ, у боях на Сході України за весь 2020 рік загинуло 49 українських бійців. Четверо з них загинули вже під час перемир'я.