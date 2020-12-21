Двоє українських військових отримали поранення в зоні проведення Операції Об’єднаних сил. Про це у понеділок, 21 грудня, повідомила Українська делегація в Тристоронній контактній групі.

«Сьогодні, 21 грудня, близько 8:00 ранку, внаслідок обстрілу з боку противника було поранено двох військовослужбовців ЗСУ в районі Горлівки Донецької області», – йдеться у повідомленні.

Пораненим надали медичну допомогу. Як зазначає делегація, їхній стан задовільний.

Своєю чергою, Україна направила ноту Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.