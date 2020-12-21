В зоні ООС внаслідок обстрілів поранено двох українських воїнів
Україна направила ноту ОБСЄ
Суспільство — Максим Охримчук, сьогодні, 11:050
Двоє українських військових отримали поранення в зоні проведення Операції Об’єднаних сил. Про це у понеділок, 21 грудня, повідомила Українська делегація в Тристоронній контактній групі.
«Сьогодні, 21 грудня, близько 8:00 ранку, внаслідок обстрілу з боку противника було поранено двох військовослужбовців ЗСУ в районі Горлівки Донецької області», – йдеться у повідомленні.
Пораненим надали медичну допомогу. Як зазначає делегація, їхній стан задовільний.
Своєю чергою, Україна направила ноту Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.
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